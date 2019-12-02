بسكرة.. تفكيك شبكة تروّج للحبوب المهلوسة والعملة المزورة

فككت عناصر الشرطة لأمن دائرة زريبة الوادي بولاية بسكرة، شبكة تختص بترويج العملة الوطنية المزورة، الحبوب المهلوسة وعملة أجنبية.

وقائع القضية تمت بمعالجة معلومات تشير إلى وجود ثلاث أشخاص يقومون بنشاط مشبوه على متن سيارة “أكسنت”، حسب بيان خاص للفرقة الولائية.

ووفقًا نفس المصدر، كانت العملية، بنصب كمين بمدخل المدينة أين تم توقيف السيارة وعلى متنها المشتبه بهم.

وبعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلغ قدر بـ32.6 مليون سنتيم، من فئة ألف دينار من العملة الوطنية إتضح أنّها مزورة بعد عرضها على مختصين.

كما مكنت العملية من حجز 63 قرص مهلوس و مبلغ مالي قدر بـ5600 أورو نقود سلمية وعلى إثر ذلك تم حجز السيارة وتوقيف المتهمين وإنجاز محاضر جزائية إلى حين تقديمهم أمام النيابة.