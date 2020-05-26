بسكرة: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات ببليوة

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بليوة ببسكرة من تفكيك شبكة مختصة في بيع الحبوب المهلوسة و المخدرات.

ووفق مصادر النهار اون لاين فإن المتهمين البالغين من العمر 21 و26 سنة يستغلان دراجات نارية لترويج هذه السموم.

وقد تم وضع مخطط بموجبه تم مراقبة المتهمين وتوقيفهما في كمين نصبا لهما وبعد التفتيش من قبل عناصر الدرك الوطني.

اين عثر بحوزتها على 115 قرص مهلوس ونحو 70 غرام مخدرات ومبلغ مالي يقدر بنحو 30 مليون من عائدات الترويج.

وفي قضية ثانية وأثناء مراقبة تنفيذ اجراءات الحجر الصحي تمكنت نفس المصالح من انقاذ شخص28 سنة بعد تعرضه لمحاولة حرق بالبنزين .

نفس المصادر اشارت الى ان الضحية تعرض لسكب البنزين على جسده وقبل ان يضرم فيه النار أين تدخلت عناصر الدرك الوطني وانقذته.

ليتم تقديمه امام نيابة محكمة طولقة ذات الاختصاص الاقليمي أين وجه له قاضي التحقيق تهمة جناية محاولة القتل.

في حين وجهت تهمة حيازة وترويج المخدرات والحبوب المهلوسة للمتهمين بالترويج ليقرر ايداع الثلاثة الحبس المؤقتت.