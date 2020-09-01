بسكرة.. تفكيك شبكة مختصة في تهريب الشباب الحراق إلى الخارج

تمكنت عناصر الشرطة ببسكرة من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الشباب عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وتتكون الشبكة من 6 أفراد ينحدر عناصرها من ولاية بسكرة والطارف.

وحسب مصدر أمني “للنهار” فإن وقائع القضية تشير إلى استغلال شابين مبرمجين في رحلة للحرقة لم يحن دورهما بعد.

وخلال التحقيق معهما كشفا عن أفراد الشبكة و هوية الوسطاء ببسكرة.

كما تبيّن أن مهاجر غير شرعي يقود الشبكة وهو متواجد بفرنسا ويستغل قريبة له في تنظيم عمليات الحرقة مقابل مبلغ 25 مليون سنتيم.

وأضافت المصادر، أنه بعد توقيف قريبة مسؤول الشبكة كشفت عن شريكين ببسكرة تم توقيف احدهما و تمكن الاخر من الفرار.

وبعد تمديد الاختصاص نحو ولاية الطارف تم توقيف شخصين وتمكن الثالث من الفرار.

كما تم تفتيش مساكن المتهمين حيث عثر على أجهزة إتصال لا سلكية و مواد اخرى تستعمل أثناء تواجد الحراقة في عرض البحر.

وتم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة ببسكرة حيث تم إيداع ثلاثة اشخاص الحبس المؤقت فيما يبقى شخصين في حالة فرار و استفادت المرأة من الرقابة القضائية.

ووفق ذات المصادر، فإن الشبكة كانت برمجت هجرة 120 شاب تمكنت من نقل 75 شاب نحو الضفة الاخرى والبقية مبرمجة خلال الفترة القادمة.