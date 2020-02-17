بسكرة: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المركبات وإسترجاع سيارتين بسيدي عقبة

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة سيدي عقبة ببسكرة من تفكيك شبكة تختص في سرقة السيارات، مع توقيف 4 اشخاص وإسترجاع سيارتين.

هذا و قد تمت العملية اثناء محاولة المجموعة سرقة سيارة بعد منتصف ليلة امس أين تم ابلاغ عناصر الشرطة التي تدخلت و قامت بملاحقة افراد الشبكة.

وخلال العملية تم استرجاع السيارة بالاضافة لسيارة اخرى،

كما اسفرت العملية عن توقيف اربعة اشخاص تم إقتياده لمقر الامن ليتم انجاز محاضر جزائية في حقهم ويتقديمهم امام وكيل الجمهورية

والذي اصدر في حق اثنين منهم امر بالايداع الحبس المؤقت في ما استفاد اثنان من الرقابة القضائية.