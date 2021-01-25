بسكرة: تفكيك شبكة يقودها جامعي وبطال تمتهن بيع الادوية والمؤثرات العقلية وتزوير الوثائق

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية لامن ولاية بسكرة من تفكيك شبكة يقودها جامعي وبطال 26 و29 سنة.

الشبكة تختص في تزوير الوثائق والاختام وإستصدار وثائق ادارية ومعاملات بنكية وهمية وكذلك المضاربة في بعض انواع الادوية.

مما تسبب احيانا في ندرتها في السوق كما قام افراد الشبكة بتصدير بعض الادوية بوثائق مزورة طيلة نحو اربع سنوات.

ووفق مصادر امنية فإن العملية كشفت بعد ورود معلومات لعناصر الشرطة بوجود شخص استصدر سجل تجاري بإسم امرأة.

السجل التجاري تم إستغلاله في نقل وترويج وبيع الادوية تم فتح تحقيق.

وعليه تم تفتيش مسكن المشتبه به عثر به على سجل تجاري بإسم امرأة وفواتير خاصة بتصدير الأدوية وختم خاص بالسجل التجاري.

العملية ضبط ختم مقلد دائري الشكل، و16 وصفة طبية مزورة متضمنة مؤثرات عقلية وعدد من الوصفات فارغة معدة للتزوير.

الوصفات الطبية المحجوزة صادة عن مستشفى الامراض العقلية مع حجز 398 كبسولة مهلوسة.

بالإضافة إلى 158 زجاجة لمحلول مؤثر عقلي، و588 علبة مرثرات عقلية فارغة.

وعثر بمرآب المسكن على 45000 قرص وأدوية طبية مخزنة في ظروف غير صحية ومنتهية الصلاحية.

وبالتعمق في التحقيق تم الوصول للشريك و هو جامعي مهمته التزوير وبتفتيش مسكنه عثر على وثائق تخص صاحبة السجل التجاري.

وكذا ختم دائري الشكل ووثائق و فواتير مزورة تستعمل في التصدير هدفها تهريب الادوية والعملة للخارج.

كما تم العثور ايضا على العديد من الوثائق المستنسخة منها شهادات جامعية، وثائق هوية ،رخص تنقل استثنائية، فواتير وشهادات طبية مختومة.

هذا وقد تم انجاز ملف جزائي في حق المتهمين و قدموا امام النيابة ليتم ايداعهم الحبس المؤقت على خلفية متابعة بجناية .