بسكرة.. تفكيك عصابة أحياء وحجز 818 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء

تمكنت عناصر البحث والتحري لأمن ولاية بسكرة من توقيف شبكة تتكون من سبعة أفراد تعتدي على المواطنين.

كما تقوم الشبكة بالمتاجرة غير الشرعية للحبوب المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف أربعة أشخاص فيما بقي 3 آخرين في حالة فرار.

وأضاف البيان، أنه تم حجز 818 قرص مهلوس، وحجز ثمانية أسلحة بيضاء سيوف و خناجر تسعمل في التعدي.

وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 27 و 37 سنة، وتم تقديمهم امام النيابة فور انتهاء التحقيق.

وفي بيان آخر تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة اولاد جلال من حجز 2700 وحدة من المشروبات الكحولية.

تم كشفها بعد استصدار اذن بالتفتيش لمسكن المشتبه به البالغ من العمر 48 سنة و الذي يتخذ من مسكنه مكان لتخزينها.

وبعد تقديم المتهم صدر في حقه أمر بإيداع الحبس المؤقت.