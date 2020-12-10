بسكرة: تفكيك عصابة مختصة في السرقة والاعتداء على المواطنين

تمكنت عناصر الامن الحضري الثاني لامن ولاية بسكرة من تفكيك عصابة تمتهن السرقة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

العصابة تتكون من أربعة أشخاص كما تم خلال العملية حجز كمية من الاقراص المهلوسة واسلحة بيضاء.

وقائع القضية تشير الى ملاحظة عناصر الامن اثناء دورية مجموعة تحاول الاعتداء على صاحب كشك اثناء الحجر الصحي وكانو على متن سيارة نوع 301.

وخلال مشاهدتهم لعناصر الشرطة لاذوا بالفرار بسرعة جنونية ما جعل السيارة تصطدم بعمود اسمنتي ومحل تجاري.

نجم عن ذلك تعطل السيارة وعدم اصابة راكبيها ليتم توقيفهم وانجاز ملفات جزائية ضدهم.

وخلال تقديمهم امام نيابة محكمة بسكرة تم ايداعهم الحبس المؤقت على خلفية ما ارتكبوه من جرم.