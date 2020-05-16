بسكرة: توقعات أن يصل إنتاج القمح هذا الموسم مليون و11 ألف قنطار

أعطى والي ولاية بسكرة، عبد الله أبي نوار، اليوم السبت، إشارة الانطلاق الرسمية لحملة الحصاد والدرس 2019\ 2020 من المستثمرة الفلاحية التابعة لشركة CAZDA مزرعة ادريس عمر بلدية الوطاية .

ثم تنقل الى مستثمرة معزي رابح ببلدية الحوش حيث عاين عملية الحصاد هناك .

وللإشارة من المتوقع ان يصل الإنتاج لهذا الموسم مليون واحدى عشر ألف قنطار من القمح صلب، القمح لين، شعير، خرطال، منها أكثر من 40 بالمئة فريك ومرمز .

والتقى الوالي بفلاحي المنطقة واستمع الى انشغالاتهم، مؤكدا ان الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة والذي بفضله تتصدر ولاية بسكرة المراتب الاولى وطنيا من حيث جودة ووفرة الانتاج الفلاحي لتصبح قطبا فلاحيا بامتياز.