بسكرة توقف زحف السياسي والكناري يعود بتعادل ثمين

حافظ فريق إتحاد بسكرة على النقاط الثلاث داخل القواعد بعد الفوز على شباب قسنطينة في المباراة التي جرت ضمن الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى.

وفاز أبناء الزيبان بثلاثية كاملة مقابل اثنين على أبناء الجسور المعلّقة، في حين عاد فريق شبيبة القبائل بتعادل ثمين بهدف مقابل هدف ضد وفاق سطيف في اللقاء الذي جرى بملعب 8 ماي بمدينة سطيف.

كما ردّت تشكيلة مولودية وهران على الانتقادات الموجهة لها بالفوز بثنائية مقابل صفر أمام هلال شلغوم العيد.

وكان فريق الباهية قد نال انتقادات كبيرة على رأسها المدرب عمر بلعطوي بعد الخسارة القاسية الأسبوع الماضي.

نتائج المباريات:

ا بسكرة 3 – 2ش قسنطينة

و سطيف 1 – 1 ش القبائل

م وهران 2 – 0 ه شلغوم العيد

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