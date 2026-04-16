بسكرة: توقيف جماعة أشرار واسترجاع مسروقات تفوق 275 مليون سنتيم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجمورة (المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة) من توقيف جماعة أشرار مكونة من أربعة أشخاص، من بينهم قاصر، تورطوا في قضية سرقة مجوهرات ومبالغ مالية معتبرة.

وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها ضحية يبلغ من العمر 70 سنة، أفاد فيها بتعرضه لعملية سرقة استهدفت مبلغًا ماليًا ومجوهرات من الذهب والفضة، من خيمته المتواجدة ببلدية برانيس بدائرة جمورة، وذلك من طرف مجهولين لاذوا بالفرار على متن شاحنة.

وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقًا معمقًا، حيث تم تفعيل مخطط السدود ونقاط المراقبة، إلى جانب تكثيف التحريات الميدانية والاستعلامات، ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه رفقة قاصر في وقت وجيز.

وبمواصلة التحقيقات، تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم، مع استرجاع مبلغ مالي يفوق 275 مليون سنتيم من عائدات السرقة.

وقد تم إنجاز ملف قضائي في القضية، على أن يُقدَّم الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا لاستكمال الإجراءات القانونية.