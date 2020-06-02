بسكرة.. توقيف شخصين بحوزتهما 54 ألف أورو و154 مليون سنتيم لتحويلها إلى ولايات أخرى

تمكنت عناصر الأمن ببسكرة، خلال حاجز أمني بمدخل مدينة بسكرة من حجر نحو 54 ألف أورو و154 مليون سنتيم.

العملية تمت بعد توقيف سيارة نوع هيونداي على متنها شخصان، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على المبالغ المالية مخبأة بإحكام تحت مقاعد السيارة.

و على الفور تم تحويل القضية على مصلحة الفرقة المالية والإقتصادية لأمن الولاية، وتم انجاز محضر جزائي في حق الموقوفان بحيازة هذه المبالغ بدافع ترويجها داخل الولاية بعد الحصول عليها بطرق غير قانونية.

ووفق بيان مصالح الأمن فإن الشخصين يقومان بتحويل الأموال من ولايات تشهد فيها العملة الأجنبية توفرا وتكون أسعارها منخفضة نحو ولايات تشهد عجزا وأسعار مرتفعة.