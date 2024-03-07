بسكرة: توقيف شخصين واسترجاع أموال ومجوهرات مسروقة

تمكن افراد الامن الحضري الثامن بسيدي غزال ببسكرة من استرجاع مبلغ 160 مليون و مصوغات تصل لوزن 1كلغ. و توقيف شخصين مشتبه في ارتكابهما جرم السرقة.

العملية تمت بعد تلقي عناصر الامن لبلاغ من سيدة في العقد الخامس. يفيد بتعرض مسكنها للسرقة أثناء غيابها عن المسكن. ليباشر عناصر الأمن عملية التحقيق أين تم الوصول للمتهم الاول الذي دل على شريكه و بمواصلة التحقيق اعترفا بقيامهما بجرم السرقة عن طريق نافذة المسكن بعد ان تأكدا بخلو المسكن من افراد العائلة.و دلا عن مكان اخفاء المسروقات. حيث وجدت باحدى واحات النخيل بالقرب من الحي.

ليتم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه بهما. في انتظار تقديمهما أمام النيابة المختصة اقليميا.