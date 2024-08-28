بسكرة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 4 آلاف قرص “صاروخ”

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببسكرة، في عملية نوعية، من حجز أكثر من 4825 مؤثر عقلي (نوع بريغابالين 300 ملغ) وتوقيف شخصين مشتبه فيهما عمرهما 23 و 27 سنة .

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن العملية تمت بناء على معلومات واردة، مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية بوسط بلدية الفيض ولاية بسكرة، أين تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمشتبه فيه، ليتم توقيفه وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية كانت موجهة للترويج، وتم اقتياده لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق والتحريات في القضية ليتم الكشف عن هوية باقي أفراد الشبكة.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا واستصدار أذونات بالتفتيش، تمت مداهمة مساكن المشتبه فيهم، حيث كانت النتيجة إيجابية، وتم توقيف شخص مشتبه فيه ثانٍ، يضيف المصدر نفسه.

كما أفضت العملية إلى حجز أكثر من 4825 مؤثر عقلي (نوع بريغابالين 300 ملغ)، ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 26000 دج، وخنجر من الحجم الكبير، وصاعق كهربائي ذي صنع يدوي، وهاتفين نقالين،

وفور الانتهاء من إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.