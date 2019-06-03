بسكرة.. توقيف شخص وحجز 5000 قارورة خمر في فوغالة

تمنكنت مصالح أمن بلدية فغالة ببسكرة، من توقيف شخص في عقده الثالث من العمر، وحجز 5000 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

وحسبما أفاد به بيان لذات السلك الأمني، فإنه تم حجز الكمية المذكورة على متن شاحنة من نوع “صافيام”.

حيث كان يقودها المشتبه فيه البالغ من العمر 38 سنة والدي اتخذ من أحد الطرق الفرعية الترابية على

أطراف المدينة سبيلا له لتفادي عناصر الشرطة نظرا للتواجد الأمني الميداني لعناصر الشرطة بأحياء المدينة.

وبنصب كمين للشاحنة وتفتيشها تم حجز الكمية وتوقيف السائق، أين تبين أن الكمية المحجوزة كانت موجهة

للبيع والترويج أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لنفس المصدر.

هذا وتعتبر هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال الأيام الأخيرة، يبرز البيان.