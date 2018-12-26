بسكرة.. توقيف مجرم صادر في حقه أمر قضائي بالقبض

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لامن ولاية بسكرة من توقيف بارون مخدارات محل أمر بالقبض.

الموقوف متابع في قضية حجز 57.5 كلغ من المخدرات شهر جوان من العام الماضي ببلدية ليوة.

حيث تمكنت حينها عناصر الدرك الوطني ببلدية مليلي من حجز 27 كلغ من الكيف المعالج موجهة لولاية الوادي.

وبمواصلة التحقيق تم التوصل للمروج الرئيسي ببلدية ليوة اين تم مداهمة مسكنه وحجزت باقي الكمية ومبلغا مالي قدر بـ 290 مليون.

في الوقت الذي تمكن المتهم من الفرار، لتتمكن عناصر الشرطة القضائية وفق معلومات تلقتها من مداهمة مسكن بعاصمة الولاية.

تبين انه يقيم فيه ويتم توقيفه مع حجز كمية من المخدرات والحبوب المهلوسة.