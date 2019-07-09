بسكرة: جمع 6.5 مليار لدعم الصاعد الجديد للمحترف الأول “اتحاد بسكرة”

تم جمع ما قيمته 6.5مليار سنتيم، خلال لقاء ضم مختلف المتعاملين الإقتصاديين بولاية بسكرة، لدعم الصاعد الجديد للمحترف الأول”اتحاد بسكرة”.

وفي لقاء ضم مختلف المتعاملين الإقتصاديين بولاية بسكرة، بهدف إيجاد حلول للأزمة الماليةّ، التي يعاني منها اتحاد بسكرة

خاصة بعد صعوده المحترف الأول، لتمكين إدارة الفريق من الإنطلاق في التحضير للموسم القادم، ومباشرة الإنتدابات إلى انطلاق التربص.

وخلال اللقاء اتضح تفهم الجميع لدور المؤسسات الإقتصادية، لدفع وتيرة الخضراء خاصة دفع مستحقات اللاعبين التي هي على عاتق الفريق،

حيث كانت حصيلة اللقاء هي جمع 6.5 مليار، على أن يعقد لقاءين آخرين لنفس الهدف.

ما يعني ارتفاع مساهمة رجال الأعمال ببسكرة، للنهوض بالرياضة في الولاية عموما واتحاد بسكرة بصفة خاصة.