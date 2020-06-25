بسكرة: حالة الطوارىء في مستشفى الحكيم سعدان بسبب النقص الحاد للأوكسجين

شهد مستشفى الحكيم سعدان ببسكرة المخصص لمرضى وباء كورونا طوارىء بسبب النقص الحاد للأوكسجين وهو ماأثر على وضعية المرضى وعقد مهمة الاطقم الطبية بالمستشفى.

هذا الاخير الذي يشهد إكتظاظا كبيرا بسبب تزايد عدد المصابين، ما أدى لاستياء اهالي المرضى الذين طالبوا بتدخل عاجل للسلطات من اجل انقاذ ارواح المرضى.

ووفق تصريح مدير الصحة للولاية محمد العايب خص به النهار اون لاين تم التدخل للحد من هذا المشكل من خلال توفير قارورات الغاز من المستشفيات القريبة.

كما أشار ذات المسؤول تم نقل المرضى نحو مستشفى بشير بن ناصر ومستشفى امراض العيون المجاورين، وحول المشكل اكد ان صهريج الاكسجين الذي يصل للمستشفى من ولاية قسنطينة تاخر رغم تقديم الطلب قبل 48 ساعة.

وأضاف محمد العايب ان الصهريج سيصل في أقرب وقت للمستشفى، وكل ما اثير من عطب لخزان المستشفى ذكر انه سيتم مراقبته بعد حل المشكل.

وبهذا تبقى المرافق عاجزة عن التكفل بالمصابين لاسباب متعددة و يبقى المريض وحده من يتحمل الضريبة