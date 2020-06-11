بسكرة: حجز أزيد من 1650 قارورة خمر

تمكنت عناصر الشرطة الفرقة الاقتصادية والمالية ببسكرة من حجز 1653 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الاحجام والانواع، في عمليتين منفصلتين.

العملية مكنت من حجز 1176 وحدة مشروبات كحولية بإستغلال معلومات تشير لوجود شخص 19 سنة يتخذ من مسكنه لترويج المشروبات الكحولية.

وعلى الفور تم استخراج اذن النيابة بغرض التفتيش اين عثر على الكمية المذكورة بمرأب المسكن محل التفتيش.

كما كانت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية قد حجزت 477 وحدة مشروبات كحولية في عملية مماثلة تم خلالها توقيف شخصين.

هذا وقد حرر ضد الثلاثة ملفات جزائية في انتظار تقديمهم امام النيابة