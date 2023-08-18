بسكرة: حجز أزيد من 9600 قرص مهلوس وتوقيف شخصين

تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية بسكرة من حجز 9675 قرصا مهلوسا وتوقيف شخصين.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخنقة سيدي ناجي. تمكنوا من حجز 9675 قرصا مهلوسا وتوقيف شخصين “35 و 36 سنة”.

وجاءت العملية بناء على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة مفادها قيام شخصين بتمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. ليتم وضع خطة محكمة مكّنت من توقيف شخصين على متن سيارة سياحية.

وبعد تفتيش السيارة تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 9675 قرصا مهلوسا “نوع بريغابالين 300 ملغ” مموهة ومخبأة بإحكام. كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ20500 دج من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى سلاحين أبيضين، ليتم بعدها توقيف المعنيين واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.