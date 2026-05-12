بسكرة: حجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة

تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحاجب بالتنسيق مع مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكرة. من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء محلية ومستوردة غير قابلة للاستهلاك البشري موجهة للمضاربة.

كما تمت العملية بناءً على اتصال هاتفي على الرقم الأخضر المجاني للدرك الوطني 1055 مفاده وجود صاحب مزرعة. يقوم بتخزين اللحوم الحمراء داخل غرفتي تبريد بمزرعته الخاصة بإقليم بلدية الحاجب.

وعلى الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى المكان محل المعلومة وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تم الحصول على إذن بالتفتيش المسكن. وبعد تفتيش غرفتي التبريد محل المعلومة بالإستعانة بمصالح البيطرة لبلدية الحاجب طبيب بيطري. مصالح حماية المستهلك وقمع الغش مديرية التجارة لولاية بسكرة). مصالح مديرية الفلاحة لولاية بسكرة. كانت النتيجة إيجابية.

وتم العثور على لحوم حمراء غير صالحة للإستهلاك البشري والمتمثلة في 95 جزرة المقدر وزنها بـ 1967.2 كلغ مستوردة. لحم نوع جيقو يقدر بـ 205.7 كلغ محلي، لحم مقطع يقدر بـ 405.2 كلغ. لحم مرقاز يقدر 552.1 كلغ محلي مادة الثوم الجاهز للطهي يقدر بـ 157.2 كلغ. رأس غنم (بوزلوف) يقدر بـ 28.20 كلغ محلي.

