بسكرة: حجز كمية معتبرة من الكوكايين وتوقيف 3 أشخاص

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببسكرة حجز كمية معتبرة من المـخدرات الصلبة نوع كـوكايين.

وحسب بيان ذات المصالح العملية مكنت من توقيف جماعة إجـرامية متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و 40 سنة.

العملية أسفرت عن حجز 213 غ من مادة الكـوكايين وسيارتين سياحيتين. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 53300.000 دج.

كما مكنت العملية مكنت من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 230 أورو و10 فرنك سويسري، إضافة إلى 4 أختام.