بسكرة: حجز 245 كلغ و1795 قرص من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية

تمكنت قوات الشرطة بفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن بسكرة، من حجز 245 كلغ و1795 قرص من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية.

وحسب خلية الإعلام والإتصال للولاية، جاءت هذه العملية، إثر ورود معلومات لذات الفرقة، مفادها قيام بعض أصحاب المحلات التجارية لبيع المكملات الغذائية بعرض مواد وسلع منتهية الصلاحية، من شأنها أن تلحق الضرر بصحة المستهلك.

ليتم على الفور، فتح تحقيق في القضية، وبإجراء عمليات المراقبة والتفتيش لهذه الفئة من المحلات التجارية عثر لدى أحد التجار، كمية معتبرة من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية من مختلف الأنواع والاشكال.

وتمثلت هذه المكملات في 245 كلغ من مسحوق البروتين داخل أكياس، و1795 قرص داخل علب على شكل أدوية منزوعة تاريخ انتهاء الصلاحية.

ليتم حجز هذه الكمية، وتحويل المتورط لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.