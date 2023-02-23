بسكرة.. حجز 27 قنطارا من الشمة و4496 قرص مهلوس

حجزأفراد فرقة الامن و التحري للدرك الوطني، بالتنسيق مع عناصر الامن الوطني بطولقة من حجز 4496 قرص مهلوس نوع بريقابالين و27 قنطار من الشمة.

العملية تمت تمت اثر حاجز أمني مشترك بإقليم بلدية ليشانة ، أين تم توقيف حافلة نقل مسافرين وبتفتيش امتعة الركاب بالصندوق الجانبي عثر على الكمية بحقيبة أحد المشتبه بهما.

وفور ذلك تم توقيف شخصين و تحويلها لمقر الفرقة، ليتم انجاز محضر قضائي في انتظار تقديمهما أمام الجهات اقضائية.

وفي عملية أحرى تمكنت عناصر الدرك الوطني فرقة لوطاية من حجز 27 قنطار من أوراق الشمة، و ذلك خلال حاجز نصب بعد استغلال معلومات بتحويل هذه الكمية على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بسكرة وباتنة.

وبتوقيف السيارة الشتبه بها عثر على الكمية المحجوزة بصندوق السيارة الخلفي ، ليتم توقيف المشتبه به وانجاز ملف قضائي بمقر الفرقة في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية.