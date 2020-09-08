بسكرة: حجز 3 أسلحة فردية تقليدية وتوقيف 4 أشخاص

تمكنت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بسكرة من تفكيك شبكة مختصة في بيع الأسلحة و المخدرات.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة تعمل على محور ولايات باتنة، بسكرة ورقلة.

وتمت العملية بعد نصب كمين لسيارة على مستوى الحاجز الأمني بمدخل مدينة بسكرة حيث تم توقيف شخصين.

أين تم حجز ثلاثة أسلحة فردية تقليدية الصنع، وبعد التحقيق مع الموقوفين تم تمديد الإختصاص نحو باتنة و ورقلة.

وبعد تمديد الإختصاص تم توقيف المتهم الثالث وشخص في حالة فرار، كما تم حجز مبلغ يتجاوز 81 مليون وكمية من المخدرات.

وسيتم تقديم المتهمين خلال الساعات القادمة امام نيابة محكمة بسكرة.