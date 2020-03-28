بسكرة: حجز 305 قنطار من مادتي السميد والفرينة و كذا كمية من الكسكسي

تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني ببسكرة من حجز 305 قنطار من مادتي السميد والفرينة و كذا كمية من مادة الكسكسي.

العملية تمت باستغلال معلومات تشير الى وجود تاجر يقوم بتخزين كمية معتبرة من هذه المواد قصد المضاربة في السوق.

وعليه تم استخراج اذن تفتيش من قبل وكيل الجمهورية المختص اقليميا و بمرافقة اعوان مديرية التجارة تمت مداهمة محلين للمتهم.

اين عثر على اكياس الفرينة والسميد دخل المرأبين ، ليتم حجز الكميات التي لا تحتوي على فواتير .

وتم انجاز محاضر بمقر الدرك و ينتظر تقديم المتهم امام النيابة فور انتهاء التحقيق .