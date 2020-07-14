بسكرة: دخول حيز التنفيذ التوقيت الجديد بـ9 بلديات بالولاية

دخل اليوم حيز التنفيذ التوقيت الجديد للحجر الصحي بتسع بلديات بولاية بسكرة من الرابعة مساءا الى غاية السادسة صباحا بعد أن كان من الساعة الثامنة مساءا الى الخامسة صباحا.

ويتعلق الامر بكل من بلدية بسكرة ، أولاد جلال، سيدي عقبة ، زريبة الوادي، طولقة، الدوسن، سيدي خالد، شتمة وعين الناقة.

كما تبقى باقي البلديات بنفس التوقيت القرار جاء بعد الارتفاع الذي شهدته الولاية في عدد الاصابات بوباء كوفيد 19.

وقد لوحظ خلال بداية الحجر تطبيقا بنسبة عالية أين سخرت مصالح الامن امكانيات من اجل التطبيق الصارم لقرار تمديد الحجر و هو ما سيستمر الى غاية صدور قرار جديد .