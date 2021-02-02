بسكرة: فتح أسواق الماشية عبر كامل إقليم الولاية

قرر والي ولاية بسكرة عبد الله ابي نوار اليوم الثلاثاء إعادة فتح أسواق الماشية عبر

كامل إقليم الولاية.

وحسب بيان مصالح الولاية فقد حدد القرار اجراءات مرافقة لهذا الفتح تتعلق بتدابير الوقاية من وباء كوفيد 19 .

وألزمت مصالح الولاية القائمين على الأسواق بخلق ممرات لا يتقاطع فيها الزبائن مع توفير مواد معقمة للمواللين والزبائن.

وهذا مع إجبارية توفير كافة ظروف الحفاظ على سلامة الموالين والزبائن من نظافة واكياس رمي المواد المستعملة.

واكدت ذات المصالح على ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي، واي مخالفة لهذه التدابير تعرض صاحبها لعقوبات صارمة .