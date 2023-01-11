قناة النهار بسكرة: فلاحو منطقة المازوشية بطولقة يدقون ناقوس الخطر بقلم النهار أونلاين نشر في 11 جانفي 2023 - 21:33 شارك غرِّد أرسل 44 0 بسكرة: فلاحو منطقة المازوشية بطولقة يدقون ناقوس الخطر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GO7g2 اقرأ أيضا صريح جدا : جزائريون يعترفون بأخطائهم ويطلبون الإعتذار قناة النهار 08 جانفي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل وزير الداخلية السعودي قناة النهار 26 ديسمبر صريح جدا : هذه هي أسباب إرتفاع حوادث المرور قناة النهار 26 ديسمبر صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون ليلة "ريفييون" .. قناة النهار 31 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيي وزير العدل بسبب قانون قمع الإتجار بالمـ.خدرات قناة النهار 05 جانفي سنة 2022: مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي .. وأحزاب مع موعد لتجديد القيادات قناة النهار 31 ديسمبر وزير التربية : هذا هو مصير الأساتذة المتعاقدين القدامى قناة النهار 02 جانفي الملاكمة رميساء بوعلام: إذا تعرضت لمضايقات أو سرقة سأستعمل مهاراتي قناة النهار 29 ديسمبر دلال خير: عائلة من 6 أفراد يعيشون في بيت تنعدم فيه شروط الحياة وأولادهم مرضى قناة النهار 06 جانفي المسيلة: الكثبان الرملية والجبال الصخرية ببوسعادة.. وجهة السياح لقضاء عطلة نهاية السنة قناة النهار 31 ديسمبر