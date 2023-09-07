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قناة النهار

بسكرة / قبيل موسم جني التمور.. باكورة التمر مقصد مستعملي الطريق

بقلم قناة النهار
بسكرة / قبيل موسم جني التمور.. باكورة التمر مقصد مستعملي الطريق
تمور
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بسكرة / قبيل موسم جني التمور.. باكورة التمر مقصد مستعملي الطريق

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