بسكرة: لجنة من وزارة الصحة تباشر تحقيقاتها حول وباء كورونا

باشرت لجنة من مفتشين بوزارة الصحة هذا الصباح تحقيقاتها حول انتشار وباء كورونا بولاية بسكرة، بعد أن سجلت الولاية إرتفاعا في عدد الإصابات خلال الفترة السابقة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد انطلقت اللجنة في تحقيقها الوبائي من مؤسسة الصحة الجوارية طولقة حيث اطلعت على نشاط مختلف الوحدات التابعة لها فيما يخص التعامل مع حالات كوفيد 19 ووضعية المرضى و طريقة التكفل بهم، ستواصل اللجنة تحقيقاتها عبر مختلف المؤسسات الصحية بالولاية لنفس الغرض.

من جهتها علمت “النهار” أنه سيتم تنظيم لقاء بإشراف اللجنة يضم مسؤولي المؤسسات الصحية عبر اقليم الولاية.

للاشارة فقد سجلت، ولاية بسكرة في عديد الايام ارقاما قياسية في عدد الاصابات وفق ما صرحت به اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كوفيد 19 ، و منتظر وضع حلول للحد من انتشار هذا الوباء بالولاية وفق ما ستتوصل له اللجنة من خلال تقاريرها التي ستقدمها لاحقا.