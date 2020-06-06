بسكرة: مصالح الأمن تفتح تحقيق حول إهانة العلم الوطني

فتحت مصالح الشرطة لأمن ولاية بسكرة تحقيقا حول فضيحة تخص إهانة العلم الوطني بشكل غير لائق.

ووفق مصادر النهار أون لاين أن مصالح الشرطة بعد تلقيها خبر مفاده أن شخص قام برمي قطع من القماش تخص صناعة العلم الوطني في طور الانجاز.

وأخرى عبارة عن أعلام وطنية صغيرة بمركز رمي القمامة الصلبة التابعة لمؤسسة سكرة نات، أبلغت وكيل الجمهورية المختص اقليما وتنقلت لعين المكان وقامت بالمعاينة وباشرت تحقيقاتها في الحادثة.

من جهته رئيس بلدية بسكرة أكد في اتصال بالنهار أون لاين أن هذا العمل مهما كانت مبرراته مرفوض لأنه مساس بالعلم الوطني مؤكدا على متابعة الموضوع خاصة وأن المكان مخصص لرمي القمامة الصلبة.

مشيرا الى رفضه لمثل هذه التصرفات مهما كانت نية صاحب هذا الفعل المشين، من جانب آخر منتظر أن يتم متابعة من قام بهذا العمل جزائيا لاهانة العلم الوطني.