بسكرة.. هلاك شخصين وجريح آخر في حادث مرور بأوماش

قُتل شخصان، فيما جُرح آخر بجروح متفاوتة، في حادث مرور وقع مساء اليوم الأحد، ببلدية أوماش بسكرة.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية، فإن هذا الحادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي بسكرة والوادي.

والذي نجم عن اصطدام بين 3 شاحنات من الوزن الثقيل وسيارة، قد أسفر الحادث عن وفاة شخصين “48 و41 سنة”، بعين المكان.

فيما أصيب آخر بجروح متعددة، مثلما أوضحه ذات المصدر.

وحُوّل جثماني الضحيتين على متن سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بناصر.

كما تم إجلاء الجريح إلى ذات المؤسسة لتلقي العلاج اللازم، يضيف ذات المصدر.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث المميت.