بسكرة.. وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث مرور

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 78 مفترق الطرق بريكة، ببلدية القنطرة في بسكرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 78 مفترق الطرق بريكة، بلدية ودائرة القنطرة.

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة شخص آخر بجروح مختلفة تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

