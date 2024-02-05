بسكرة.. وفاة شخص في حادث مرور  ببلدية ليشانة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين اخرين، اليوم الإثنين، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 46 ببلدية ليشانة ببسكرة.

وسجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها، على الساعة20 سا10د ، من اجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 46 بئر لبرش بلدية ليشانة دائرة طولقة.

وخلف الحادث حسب ذات البيان وفاة شخص يبلغ من العمر 53 سنة تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث.

بالإضافة الى اصابة شخصين بجروح تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.