بسكرة: وفاة شخص و إصابة 9 آخرين في حادث مرور
لقي شخص حتفه وأصيب 9 آخرون بجروح في حادث مرور ، وقع اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي بسكرة و خنشلة على مستوى منطقة المبدوعة بلدية عين الناقة.
وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد أسفر الحادث في معلومات أولية عن وفاة شخص واحد و إصابة تسعة أشخاص بجروح.
هذا وتتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الناقة في عين المكان من أجل القيام بالمعاينات اللازمة و تسهيل حركة المرور.
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اختفاء عشرات الطوابع البريدية من ملفات رخص السياقة في بلدية بسكرة
اختفاء عشرات الطوابع البريدية من ملفات رخص السياقة في بلدية بسكرة
كما فتحت مصالح الشرطة في بسكرة تحقيقا حول ملابسات اختفاء طوابع بريدية من ملفات رخص السياقة بالمصلحة المعنية لبلدية عاصمة الولاية.
وعلمت “النهار” أن التحقيق انطلق مؤخرا، وتتولى التحري فيه عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد تلقي معلومات حول اختفاء عدد معتبر تجاوز – حسب المعلومات المستقاة – 100 طابع بريدي
من مختلف التسعيرات من ملفات رخص سياقة خاصة بالناجحين الجدد، المرسلة من مديرية النقل
وآخرين أودعوا ملفات تجديد بطاقاتهم التي انتهت صلاحيتها مرفقة بالرخص القديمة.
ليتفاجأوا عند تقدمهم من مكتب رخص السياقة لسحب وثائقهم الجديدة بعدم وجود الطابع البريدي،
حيث وقف المحققون عند عدد كبير من الملفات ينقصها الطابع البريدي، منها ملفات تعود لسنوات سابقة وأخرى جديدة.
ليتم استدعاء مستخدمي المصلحة المعنية ومسؤوليها للتحقيق قصد تحديد ملابسات القضية ومعرفة الفاعلين،
بالموازاة مع ذلك، باشرت البلدية تحقيقا إداريا حول الموضوع بغرض تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات اللازمة.
كما اعتبر نائب رئيس البلدية، حرزلي عبد القادر، القضية متعمدة من أطراف تسعى لخلق البلبلة وتعكير السير الحسن للبلدية،
مؤكدا أن الطوابع المختفية مختوم عليها ولا يمكن استعمالها مرة أخرى، كما توعد بأن القرارات ستكون رادعة لكل من يثبت تورطه في القضية.
درك بسكرة يحجز 8200 قرص مهلوس ويوقف مهربين بالطريق الوطني رقم 3
كما حجزت وحدات الدرك الوطني في بسكرة من حجز 8200 قرص مهلوس نوع بريقابالين، كما اوقفت مهربين بالطريق الوطني رقم 03.
وجاءت هذه العملية خلال حاجز امني بالطريق الوطني رقم 3 حيث اشتبه في سيارة نوع رونو سانبول.
وبعد بتفتيشها عثر بغطاء الباب الخلفي على الكمية المحجوزة و فور ذلك فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية.
على أن يتم تقديم الموقوفين لاحقا امام وكيل الجمهورية المختص اقليميا.