بسكرة: وفاة شخص و إصابة 9 آخرين في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب 9 آخرون بجروح في حادث مرور ، وقع اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي بسكرة و خنشلة على مستوى منطقة المبدوعة بلدية عين الناقة.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد أسفر الحادث في معلومات أولية عن وفاة شخص واحد و إصابة تسعة أشخاص بجروح.

هذا وتتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الناقة في عين المكان من أجل القيام بالمعاينات اللازمة و تسهيل حركة المرور.

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