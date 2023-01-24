بسكرة: وفاة شيخ الزاوية العثمانية بطولقة “عبد القادر عثماني”

توفي صبيحة اليوم الثلاثاء، الشيخ عبد القادر عثماني شيخ الزاوية العثمانية بطولقة ولاية بسكرة عن عمر ناهز 94 سنة.

الفقيد ولد سنة 1929 بمدينة طولقة، حفظ القرآن و أم الناس خاصة في صلاة التروايح و عمره لم يتجاوز 11 سنة. و كان قد حكم عليه بالإعدام إبان الثورة التحريرية. ما جعله يهاجر للمغرب، أين درس في جامع القرويين هناك و تحصل على شهادة هناك.

و بعد عودته إلى الجزائر كان الفقيد عضوا في المعهد الوطني لتاليف الكتب. ثم شغل منصب بوزارة الاوقاف قبل أن يلتحق بالتدريس في ثانوية الإدريسي بالعاصمة ، و سنة 1972 عاد للزاوية بعد وفاة شيخها أخيه الشيخ عبد الرحمان و تفرغ لاعادة الاعتبار لها. و إضافة عديد المرافق اليها خاصة مكتبتها التي تحتوي على عديد المخطوطات و المجلدات.

وقام الشيخ بجلب عديد الكتب من مختلف بقاع العالم بعد بحثها و التدقيق فيها. و في سنة 1997 عين رئيس المجلس العلمي بولاية بسكرة ثم عضوا في المجلس الاسلامي الاعلى. كما أن للشيخ عديد الكتب أغلبها لم يتم نسخه منها تفسير القرآن .و بهذا تكون الجزائر قد فقدت أحد أهم أعلامها و علمائها و قدم الكثير في سبيل تكوين علماء في على مذهب الوسطية و الإعتدال.

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