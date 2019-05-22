بسكرة : وفاة طفل إثر سقوط جدار حي 280 مسكن ترقوي

لقي الطفل زايد خالد 10 سنوات تلميذ في الصف الرابع حتفه تحت ركام جدار الحي الذي يقطن فيه حي 280 مسكن ترقوي حر بمدينة بسكرة.

وحسب سكان الحي فان الوكالة العقارية وبعد تماطل لسنوات لإكمال نقائص بالحي منها السور.

أقدمت على بناء السور في اجزاء منه تم البناء بعلو فاق المترين و لم تضع الخرسانة بين اجزاء الجدران ولينتهي الوضع بماساة بعد سقوط الصور على الطفل.

في الوقت الذي نجا اقرانه باعجوبة حيث لفظ خالد انفاسه الاخيرة تحت ركام الحجارة.

هذا و تم نقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بن ناصر ببسكرة كما باشرت مصالح الامن تحقيقاتها حول الحادث.