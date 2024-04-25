بسكرة.. وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 83

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 83 ببلدية المزيرعة بولاية بسكرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 19سا47د ، من اجل حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية متبوع بحريق.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 83 واد الحقف بلدية المزيرعة و دائرة زريبة الوادي.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة 3 اشخاص بعين المكان تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.