بسكرة.. وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 83
بقلم ط.خير الدين
لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 83 ببلدية المزيرعة بولاية بسكرة.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 19سا47د ، من اجل حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية متبوع بحريق.
وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 83 واد الحقف بلدية المزيرعة و دائرة زريبة الوادي.
وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة 3 اشخاص بعين المكان تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.
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