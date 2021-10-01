بسكرة: وفاة 3 أشخاص في موكب زفاف

لقي ثلاثة اشخاص حتفهم و أصيب ثلاثة آخرين بجروخ متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بطريق لبرش ببلدية طولقة ،ووفق مصادر النهار الحادف نجم عن انحراف سيارة من نوع كليو كانت ضمن موكب زفاف. ذات المصادر اضافت ان الضحايا ينحدرون من بلدية ليوة وهم شيخ في العقد الثامن وشاب وفتاة.

هذا وقد تم تحويل الجرحى لمستشفى زيوشي محمد بطولقة في الوقت الذي تم تحويل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى. من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث