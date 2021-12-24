بسكرة: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح بالطريق الوطني رقم 3 بولاية بسكرة.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد تم تسجيل حادث مرور في الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير، بالضبط على مستوى منطقة الشقة بلدية أوماش.

كما أضافت ذات المصالح، أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة.

طالع أيضا

بسكرة: وفاة 3 أشخاص في موكب زفاف

لقي ثلاثة اشخاص حتفهم و أصيب ثلاثة آخرين بجروخ متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بطريق لبرش ببلدية طولقة. ووفق مصادر النهار الحادف نجم عن انحراف سيارة من نوع كليو كانت ضمن موكب زفاف. ذات المصادر اضافت ان الضحايا ينحدرون من بلدية ليوة وهم شيخ في العقد الثامن وشاب وفتاة. هذا وقد تم تحويل الجرحى لمستشفى زيوشي محمد بطولقة في الوقت الذي تم تحويل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى. من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث

جيجل: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة في اصطدام بين سيارة وشاحنة

تسبب حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة، في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة بالطريق الرابط بين ميلة وجيجل وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالميلية مدعومة بإسعافات الوحدة الثانوية بسيدي معروف. و إسعافات المركز المتقدم بوتياس لحادث مرور مميت و خطير بالطريق الوطني 27 الرابط بين سيدي معروف و الميلية بمنطقة تاسقيف. كما تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة. و سقوطهما في منحدر. مما تسبب في وفاة 03 أشخاص في عين المكان، وإصابة آخر بجروح وهو في حالة خطيرة. وأضاف البيان، ان الضحيتين المتوفيتين من جنس ذكر و الضحية المتوفية الثالثة من جنس أنثى. كما أن الضحية الرابعة هو سائق الشاحنة، متعدد الإصابات و في حالة خطيرة جدا. قدمت له الإسعافات و نقل الى مستشفى الميلية.