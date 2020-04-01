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بسكرة: 20 ألف كمامة طبية معقمة تم انجازها إلى حد الآن

أخبار الجزائر
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بسكرة: 20 ألف كمامة طبية معقمة تم انجازها إلى حد الآن
بقلم نسرين محفوف

تم خياطة 20 ألف كمامة طبية معقمة من قبل أساتذة التكوين المهني بولاية بسمرة لحد الآن.

كما تم خياطة البدلات الوقائية، حسب المعايير الصحية المعمول بها وطنيا وعالميا، مع التاكيد على اهمية احترام التدابير الوقاية والسلامة.

ويتم توزيع ما ينجز على مختلف القطاعات سيما قطاع الصحة العمومية ،الحماية المدنية ،الأمن الوطني والدرك الوطني.

وتم إنجاز هذه الكمامات والبذلات الطبية بكل من مراكز بلعيد قالة طولقة، بلقيدوم بشير أورلال، محمد عوينات، فضيلة سعدان، محمد ناجي، قروف الطيب، بن عياد علي سيدي عقبة، طالب عبد الرحمان أولاد جلال.


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