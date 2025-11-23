بسكرة.. 3 قتلى و4 جرحى في اصطدام بين سيارتين

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بالقرب من مدخل سوق الماشية، بلدية ودائرة فوغالة بولاية بسكرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا47د لأجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بالقرب من مدخل سوق الماشية، بلدية ودائرة فوغالة.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة 3 أشخاص من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم بين 36 و73 سنة، تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين 19 و26 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

