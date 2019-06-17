بسكرة : 4 سنوات سجن لأم قتلت مولودها

أدانت محكمة الجنايات ببسكرة هذا الاثنين سيدة 20 سنة بأربع سنوات سجن على خلفية قتل مولودها ذي 3 اشهر خنقا بواسطة وسادة.

وقائع القضية تعود لشهر جانفي الفارط اين تقدمت المتهمة لمقر الامن تحمل مولودها معترفة بالجرم الذي ارتكبته.

اين تم تحويل الضحية نحو مستشفى بشير بن ناصر ببسكرة ليتبين ان الطفل لفظ انفاسه الاخيرة جراء الخنق المتهمة.

وهي تروي تفاصيل جريمتها بحسرة كبيرة تعتبر الظروف التي مرت بها ما كانت تؤدي لنتيجة غير هذه فقد ارتبطت بشاب.

وهي طالبة بالثانوية لم تتقبله العائلة فكان السكن بإحدى القرى المجاورة المدينة في ظروف جد صعبة ليزيد من حدتها دخول الزوج للسجن.

فتتكفل بها جدتها لكن المعيشة لم تكن لائقة وسط بيئة لم ارحمها و لا مولودها وبمرض المولود سدت كل الأبواب.

وفي لحظة غاب فيها العقل حملت الوالدة وسادة ووضعتها على وجه الرضيع فكتمت انفاسه للأبد .

هذا قد طالبت النيابة بعقوبة 15 سنة سجن في حق المتهمة لتخلص هيئة المحكمة بعد المحاولة لإدانة المتهمة لأربع سنوات سجن نافذة