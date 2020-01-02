بسكرة.. 4 قتلى و4 جرحى في حوادث مرور خلال الـ24 ساعة

لقي 4 أشخاص حتفهم، فيما أُصيب 4 آخرين في حوادث مرور متفرقة، وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى إقليم ولاية بسكرة.

وكشف بيان الحماية أنّ الحادث الأول الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بلدية لغروس، والناجم عن اصطدام بين سيارتين.

قد أسفر عن وفاة 3 أشخاص من جنس ذكر تترواح أعمارهم ما بين 33 و 54 سنة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية القنطرة في الطريق الوطني رقم 78 من أجل حادث مرور، يتمثل في انحراف سيارة وانقلابها.

وقد خلّف الحادث قتيلا شاب يبلغ من العمر 25 سنة، فيما جُرح آخر 23 سنة، ليُقدم له الإسعافات الأولية في عين المكان.

كماوقع حادث آخر على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بالمخادمة، أين تمثل في انحراف سيارة وخروجها عن الطريق.

حيثُ أسفر عن وقوع ثلاثة جرحى الضحية الأولى رجل 44 سنة، الضحية الثانية رجل 27سنة، الضحية الثالثة سيدة 20سنة.