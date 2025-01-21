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أخبار الجزائر

بسكرة.. 5 جرحى في حادث مرور

بقلم عايدة.ع
بسكرة.. 5 جرحى في حادث مرور
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أصيب 5 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03 بالمكان المسمى الشقة، بلدية أوماش و دائرة أورلال بولاية بسكرة.

وأفادت مصالح الحمايةالمدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام  بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 03. بالمكان المسمى الشقة، بلدية أوماش و دائرة أورلال.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 سنة و 50 سنة. لهم جروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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