بسكرة.. 5 جرحى في حادث مرور
بقلم عايدة.ع
أصيب 5 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03 بالمكان المسمى الشقة، بلدية أوماش و دائرة أورلال بولاية بسكرة.
وأفادت مصالح الحمايةالمدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 03. بالمكان المسمى الشقة، بلدية أوماش و دائرة أورلال.
حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 سنة و 50 سنة. لهم جروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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