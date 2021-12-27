بسكرة: البياري تطيح بعصابة أحياء زرعت الرعب وسط المدينة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لامن ولاية بسكرة من تفكيك شبكة عصابة أحياء تتكون من 6 أفراد من بينهم 3 نساء، افراد الشبكة صنعوا الرعب داخل الاحياء السكنية وسط المدينة، بإستعمال اسلحة بيضاء.

ووفق بيان مصالح الامن فقد تم التدخل بعد تلقي ذات المصالح لشكوى من قبل مواطنين. حيث تم تدخل عناصر فرقة البياري وتوقيف افراد الشبكة وتحويلهم نحو المصلحة. اين تم انجاز محاضر بالافعال المنسوبة اليهم على أن يتم تقديمهم أمام نيابة محكمة بسكرة بعد انتها الاجراءات.