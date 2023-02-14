بسكري:”سنعمل على تطوير مستوى اللاعبين الشبان بطواقم تدريبية متخصصة”
بقلم النهار أونلاين
كشف المدير التقني الوطني، مصطفى بسكري، عن مخطط عمله، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء، بالمركز التقني سيدي موسى.
وصرح بسكري خلال ندوته الصحفية:”سنعمل على تطوير مستوى و تكوين اللاعبين وتأطير المكونين قبل ذلك وهو أهم شيئ”
وأضاف المتحدث:”يجب تعيين مدربين مختصين لتكوين اللاعبين الناشئين للقدرة على السيطرة عليهم في ظل عامل سنهم الصغير”.
وتابع المتحدث:”سنقوم بالعمل مع الأندية وقدمنا لهم برنامج عملنا لتطوير مستوى التكوين، لتحفيزهم على العمل والتطور معا”.
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