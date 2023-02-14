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الرياضة

بسكري:”سنعمل على تطوير مستوى اللاعبين الشبان بطواقم تدريبية متخصصة”

بقلم النهار أونلاين
بسكري:”سنعمل على تطوير مستوى اللاعبين الشبان بطواقم تدريبية متخصصة”
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كشف المدير التقني الوطني، مصطفى بسكري، عن مخطط عمله، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء، بالمركز التقني سيدي موسى.

وصرح بسكري خلال ندوته الصحفية:”سنعمل على تطوير مستوى و تكوين اللاعبين وتأطير المكونين قبل ذلك وهو أهم شيئ”

وأضاف المتحدث:”يجب تعيين مدربين مختصين لتكوين اللاعبين الناشئين للقدرة على السيطرة عليهم في ظل عامل سنهم الصغير”.

وتابع المتحدث:”سنقوم بالعمل مع الأندية وقدمنا لهم برنامج عملنا لتطوير مستوى التكوين، لتحفيزهم على العمل والتطور معا”.

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