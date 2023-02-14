بسكري:”مشروع إستحداث بطولة وطنية للشبان على طاولة المكتب الفيدرالي قريبا”

كشف المدير الفني الوطني، مصطفى بسكري، عن برنامج عمله على رأس المديرية الفنية للإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وصرح اليوم الثلاثاء، مصطفى بسكري، لقناة النهار، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز التقني بسيدي موسى:”سنسهل المأمورية على الأندية بالتواصل معهم والإهتمام بالتكوين لتحفيزهم على التطور “.

وأضاف المتحدث:”إنه لأمر حتمي تقرب الأندية من المديرية الفنية الوطنية، ولذلك سنقوم بوضع مشروع على طاولة المكتب الفيدرالي مضمونه إستحداث بطولة وطنية للشبان”.