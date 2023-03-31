بسكري :”الدورة الودية منحت اللاعبين الاحتكاك بالمنافسين على المستوى العالي”

كشف المدير الفني الوطني مصطفى بسكري أن لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة استفادوا كثيرا من الدورة الودية.

وقال مصطفى بسكري في تصريح لموقع “الفاف” اليوم “الدورة جاءت قبل المنافسة الرسمية ولحضنا اندماج اللاعبين مع تعليمات المدرب ارزقي رمان”

كما أضاف مصطفى بسكري “الدورة مرت في أفضل الظر وف، مباراة مالي كان جد جيدة، والمنتخب المنافس لعب المباراة كأنها مباراة رسمية”.

واردف بسكري “أشكر كل من ساعد اللاعبين في نجاح الدورة، كانت عدة تربصات ومباريات، لا يزال يملك المنتخب الوطني مباراتين أمام بوركينافسو التي ستحدّد مشاركة اللاعبين ”

كما ختم “يجب الاحتكاك مع الدولي و المنافسات القوية قبل انطلاق المسابقة الرسمية، التي تقربنا حتما من المستوى العالي”.

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