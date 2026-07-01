بسكري: “الفوز على سويسرا سيفتح للمنتخب الوطني أبواب الدور الربع نهائي”

اعتبر المدرب الجزائري، مصطفى بسكري، بأن حظوظ المنتخب الوطني في بلوغ ربع نهائي كأس العالم، واردة، شرط تمكنهم من تجاوز عقبة منتخب سويسرا.

وصرّح بسكري، لتلفزيون “النهار”: “المنتخب السويسري، لا يستهان به، تأهل في المرتبة الأولى من مجموعته، وفاز على منتخب البلد المنظم”.

كما أضاف: الطاقم الفني للمنتخب الوطني، عليه مراجعة حساباته من الناحية الدفاعية، أين يتوجب علينا اظهار صلابة دفاعية كبيرة ضد سويسرا”.

وتابع مصطفى بسكري: “المنتخب الوطني وفي حال فوزه على منتخب سويسرا، يملك امكانية بلوغ الدور الربع نهائي، بالنظر لكونه سيواجه الفائز من مباراة كولومبيا ضد غانا، اللذان يملكان نفس مستوى منتخب سويسرا تقريبا”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره السويسري، فجر يوم الجمعة المقبل، لحساب الدور الـ32 من كأس العالم 2026، الجارية بأمريكا.